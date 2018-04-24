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В столице обсуждают ужесточение штрафа за катание на самокате в метро
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В столице обсуждают ужесточение штрафа за катание на самокате в метро 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва24
Штраф за катание на самокате в метро могут ужесточить в столице. Такую инициативу обсуждают в Мосгородуме, сообщает сетевое издание m24.ru.
По мнению парламентариев, люди, катающиеся по платформам, создают дискомфорт для пассажиров и подвергают их жизнь опасности.
Сейчас за нарушение положен штраф от ста до тысячи рублей. Размер нового минимального наказания должны определить эксперты, по предварительным оценкам его могут поднять до пятисот или тысячи рублей. Действие штрафов распространят и на МЦК.
В столичном метро не запрещено провозить самокаты. Однако транспортное средство нужно катить рядом с собой, передвигаться на нем по платформам или переходам нельзя. Рекомендуется также придерживать самокат на эскалаторе. Дополнительные деньги платить его провоз платить не нужно.
Самокатов в городе в ближайшее время может стать больше. Власти планируют открыть прокат этих транспортных средств после ЧМ-2018. Москвичи смогут брать в аренду электрические и мускульные самокаты, если пилотный проект будет успешным — станций проката станет больше в 2019 году.
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