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Стивен Спилберг заявил, что играл в «Марио» на PlayStation VR
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Стивен Спилберг заявил, что играл в «Марио» на PlayStation VR 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Журналисты так и не поняли, о какой игре говорил режиссёр.
На днях журналист японского издания Kyodo поинтересовался у Стивена Спилберга, в какие VR-игры он играл. Вопрос был связан с последней картиной постановщика «Первому игроку приготовиться», события которой разворачиваются вокруг продвинутой системы виртуальной реальности под названием «Оазис».
Я играл в Марио и другие игры на PlayStation. Первый раз мне так понравилось, что я не захотел снимать очки.
В западной прессе заявление постановщика вызвало недоумение. Портал The Verge даже предположил, что на самом деле мог иметь в виду Спилберг.
Во-первых, он мог принять какую-то другую игру на PS VR за Mario. Во-вторых, Спилберг мог сыграть в игру, похожую на Mario, на какой-то другой платформе.
Менее вероятный вариант — постановщик запустил в неофициальную VR-приложение про Марио для Microsoft HoloLens. Помимо этого, режиссёр мог играть в Mario Clash или Mario's Tennis для гарнитуры Nintendo Virtual Boy, которая вышла в 1995 году.
Возможно, детали ответа Спилберга потерялись из-за перевода, и его заявление носило более общий характер. Или же он просто раньше времени «слил» информацию о неанонсированном эксклюзиве Sony и Nintendo.
#фан #игры
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