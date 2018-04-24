СМИ: Анчелотти в скором времени возглавит сборную Италии

Новым главным тренером сборной Италии по футболу может стать Карло Анчелотти . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, Анчелотти близок к подписанию контракта с Итальянской футбольной федерацией.

Отмечается, что 23 апреля специалист встретился с представителями руководства Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой

Сторонам осталось урегулировать лишь финансовый вопрос. Сообщается, что организация ограничена в средствах и может предложить Анчелотти €5 млн в год, что значительно меньше его зарплаты в «Баварии».

Итальянскому тренеру будет предложено самостоятельно определить состав тренерского штаба. В него могут войти сын специалиста Давиде, а также один из его бывших подопечных — Андреа Пирло или Массимо Амброзини.