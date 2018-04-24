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СМИ: Анчелотти в скором времени возглавит сборную Италии
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СМИ: Анчелотти в скором времени возглавит сборную Италии 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новым главным тренером сборной Италии по футболу может стать Карло Анчелотти. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Corriere dello Sport, Анчелотти близок к подписанию контракта с Итальянской футбольной федерацией.
Отмечается, что 23 апреля специалист встретился с представителями руководства Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.
Сторонам осталось урегулировать лишь финансовый вопрос. Сообщается, что организация ограничена в средствах и может предложить Анчелотти €5 млн в год, что значительно меньше его зарплаты в «Баварии».
Итальянскому тренеру будет предложено самостоятельно определить состав тренерского штаба. В него могут войти сын специалиста Давиде, а также один из его бывших подопечных — Андреа Пирло или Массимо Амброзини.
Ранее сообщалось, что до 20 мая сборную Италии может возглавить наставник "Зенита" Роберто Манчини.
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