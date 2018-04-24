«Нефтехимик» продлил контракт с генменеджером Якуповым

Генеральный менеджер и директор нижнекамского «Нефтехимика» Раиль Якупов подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, новый контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.

"С директором, генеральным менеджером ХК «Нефтехимик» Раилем Якуповым подписан новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2019 года", — сообщили в пресс-службе.

Якупов работает в «Нефтехимике» на должностях директора и генерального менеджера с марта 2017 года.

В прошедшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции с 94 очками, в первом раунде плей-офф уступила челябинскому «Трактору» со счетом 1-4.

Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» будет играть в Восточной конференции КХЛ.