Ещё
«Нефтехимик» продлил контракт с генменеджером Якуповым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нефтехимик» продлил контракт с генменеджером Якуповым 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: КХЛ
Генеральный менеджер и директор нижнекамского «Нефтехимика» Раиль Якупов подписал новое соглашение с командой. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, новый контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.
"С директором, генеральным менеджером ХК «Нефтехимик» Раилем Якуповым подписан новый контракт, рассчитанный до 30 апреля 2019 года", — сообщили в пресс-службе.
Якупов работает в «Нефтехимике» на должностях директора и генерального менеджера с марта 2017 года.
В прошедшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции с 94 очками, в первом раунде плей-офф уступила челябинскому «Трактору» со счетом 1-4.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» будет играть в Восточной конференции КХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Около 340 студентов из восьми стран приняли участие в медицинском турнире в Новосибирске Тренер "Ахмата": ставка на контратаки в матче со "Спартаком" сработала Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец признал, что сотрудничал с разведкой своей страны
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участник марафона скончался после забега3
Аршавин зажигает в Казахстане1
Шарапова собралась на Олимпиаду в Токио1
Липницкая удивила откровенным фото4
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова31
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение