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Рейнгольд: «Нужно менять всю структуру вокруг „Спартака“
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Рейнгольд: «Нужно менять всю структуру вокруг „Спартака“ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Валерий Рейнгольд высказался о проблемах московского "Спартака".
"Вопросов к руководству клуба — много. Нужно менять всю структуру вокруг «Спартака». Отрезвить некоторых игроков и перестать надеяться на тех, кто раньше постоянно выручал: Промес, Зе Луиш, Адриано, Фернандо. А где наши ребята? Самедов, Зобнин, Глушаков… Вы чем занимаетесь? Выявите между собой лидера, который всех поведет вперед. А надеяться на то, что кто-то из легионеров опять вытащит… Нет, ребята, они — тоже люди, они — не роботы. Но этого нет, поэтому команда просто полетела, а времени остановиться просто нет, впереди — три тура и на кону Лига Чемпионов", — цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.
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