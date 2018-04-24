Лондонский «Арсенал» получит 50 миллионов фунтов на покупку новых игроков

Руководство Арсенала" планирует выделить на усиление состава 50 миллионов фунтов. Для сравнения, чемпион Англии «Манчестер Сити» намерен потратить сумму в четыре раза большую.