Ещё
Лондонский «Арсенал» получит 50 миллионов фунтов на покупку новых игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лондонский «Арсенал» получит 50 миллионов фунтов на покупку новых игроков 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Руководство Арсенала" планирует выделить на усиление состава 50 миллионов фунтов. Для сравнения, чемпион Англии «Манчестер Сити» намерен потратить сумму в четыре раза большую.
Прошлым летом «Арсенал» приобрел у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта за 47 миллионов и бесплатно получил защитника «Шальке» Сеада Колошинаца. Зимой «канониры» выложили 56 миллионов за форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга 56 миллионов. Генрих Мхитарян достался в результате обмена с "Манчестер Юнайтед", — в обратном направлении проследовал Алексис Санчес.
"Арсенал" еще не определился с кандидатурой главного тренера.. В качестве потенциальных преемников Арсена Венгера называют итальянца Карло Анчелотти, испанцев Луиса Энрике и Микеля Артету, немца Юлиана Нагельсманна, французов Патрика Вьейра и Тьерри Анри.
Вести.Ru: последние новости
В Сочи стартовал Кубок "Газпром нефти" Двое военнослужащих пострадали при взрыве мины на учениях в Северной Осетии Йонас Хектор остался верен "Кельну"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» облажался13
Участник марафона скончался после забега3
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова31
Аршавин зажигает в Казахстане. В РФ всем наплевать
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение