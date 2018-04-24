Лондонский «Арсенал» получит 50 миллионов фунтов на покупку новых игроков 

Руководство Арсенала" планирует выделить на усиление состава 50 миллионов фунтов. Для сравнения, чемпион Англии «Манчестер Сити» намерен потратить сумму в четыре раза большую.
Прошлым летом «Арсенал» приобрел у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта за 47 миллионов и бесплатно получил защитника «Шальке» Сеада Колошинаца. Зимой «канониры» выложили 56 миллионов за форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга 56 миллионов. Генрих Мхитарян достался в результате обмена с "Манчестер Юнайтед", — в обратном направлении проследовал Алексис Санчес.
"Арсенал" еще не определился с кандидатурой главного тренера.. В качестве потенциальных преемников Арсена Венгера называют итальянца Карло Анчелотти, испанцев Луиса Энрике и Микеля Артету, немца Юлиана Нагельсманна, французов Патрика Вьейра и Тьерри Анри.