Спекулянты продают билеты на ЧМ-2018 в социальных сетях

18 апреля болельщики буквально «атаковали» сайт ФИФА — Международной федерации футбола. В этот день стартовал последний этап продажи билетов на чемпионат мира в России. Однако разлетались те едва ли не со скоростью света, и уже к концу дня выбор был предельно ограничен.

В настоящее время в онлайн-продаже остаются единичные билеты, в основном — дорогих категорий. Так что, если вы еще не приобрели билет, но страстно желаете попасть на мундиаль, поторопитесь. Среди оставшихся вариантов, разумеется, нет сборной России. И еще — после покупки билета необходимо получить паспорт болельщика, но процедура эта несложная.

Разумеется, вы можете обратиться к спекулянтам — соцсети и сайты объявлений пестрят подобными предложениями. Однако перекупщики накручивают цены в разы. К тому же, нет никакой гарантии, что вас не обманут. Так что будьте бдительны. Тем более, что все билеты именные — переоформить их на другое лицо можно, но подразумевается, что это близкий человек, а не посторонний. Словом, с этим могут возникнуть проблемы, и тогда «сделка» сорвется.

Болельщики в Новосибирске смогут следить за играми чемпионата мира в так называемой фан-зоне на Михайловской набережной. Недавно появилась информация, что эта площадка забракована из-за несоответствия требованиям безопасности. Однако впоследствии врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заверил любителей футбола, что все недочеты будут устранены к началу турнира, и набережная станет пригодной для массового просмотра матчей.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ближе всех к Новосибирску находится Екатеринбург, где состоятся четыре встречи. Однако ни на одну из них уже нет билетов.

Добавим, что с 5 по 7 мая в Новосибирске будет «гостить» главный трофей мирового футбола — Кубок мира. Все желающие смогут сфотографироваться с виновником торжества на набережной и в спорткомплексе «Заря». Не исключено, что сопровождать трофей в его сибирском турне будет кого-то из футбольных звезд России.