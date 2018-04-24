Красноярский школьник спустился по балконной балке с пятого этажа. Видео

В одном из спальных микрорайонов Красноярска подросток спустился вниз по балконным пролетам c пятого этажа. Видео опасных игр попало в Сеть и было опубликовано в Instagram‐аккаунте «ДТП/ЧП [Красноярск]».

На ролике хорошо видно, как подросток перелезает через балконные перила и начинает спускаться вниз по фасаду здания. Двумя этажами выше стоит группа школьников, наблюдающих за происходящим. Они предпочли спуститься по лестнице.

Публикация от ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+🔴 (@chpkras)

23 Апр 2018 в 6:49 PDT Интернет-пользователи

неоднозначно отнеслись к выходке парня и активно высказались об увиденном в комментариях.

В случае пожара этот малец выживет

— alenka_05101005.

Да все такие были, еще похлеще мочили

— tolyan666.

Паркур жив!

— fobos_laotech.

Куда смотрят родители?

— chpkras (автор видео).

В полиции заинтересовались подобным проведением досуга и сообщили, что с детьми будет проведена профилактическая беседа. Личность школяра уже установлена.

Накануне

роуп-джампер

из Красноярска совершил прыжок с 40-метровой

высоты. Находясь в «чудесном настроении», он поделился этим в Facebook.