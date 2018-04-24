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Красноярский школьник спустился по балконной балке с пятого этажа. Видео
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Красноярский школьник спустился по балконной балке с пятого этажа. Видео 

360tv.ru 1 час назад
В одном из спальных микрорайонов Красноярска подросток спустился вниз по балконным пролетам c пятого этажа. Видео опасных игр попало в Сеть и было опубликовано в Instagram‐аккаунте «ДТП/ЧП [Красноярск]».
На ролике хорошо видно, как подросток перелезает через балконные перила и начинает спускаться вниз по фасаду здания. Двумя этажами выше стоит группа школьников, наблюдающих за происходящим. Они предпочли спуститься по лестнице.
Публикация от ДТП/ЧП [КРАСНОЯРСК] 18+🔴 (@chpkras)
23 Апр 2018 в 6:49 PDT  Интернет-пользователи
неоднозначно отнеслись к выходке парня и активно высказались об увиденном в комментариях.
В случае пожара этот малец выживет
— alenka_05101005.
Да все такие были, еще похлеще мочили
— tolyan666.
Паркур жив!
— fobos_laotech.
Куда смотрят родители?
— chpkras (автор видео).
В полиции заинтересовались подобным проведением досуга и сообщили, что с детьми будет проведена профилактическая беседа. Личность школяра уже установлена.
Накануне
роуп-джампер
из Красноярска совершил прыжок с  40-метровой
высоты. Находясь в «чудесном настроении», он поделился этим в Facebook.
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