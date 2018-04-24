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«Мисс Казань-2018» взяла еще один титул. На этот раз в Австрии
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«Мисс Казань-2018» взяла еще один титул. На этот раз в Австрии 

Казанский Портал 1 час назад
Гузель Мусина. Фото: vk.com  «Мисс Казань-2018» Гузель Мусина завоевала титул Miss Culture and Tourism of the World 2018. Конкурс проходил в Австрии. Студентка КФУ обошла 20 девушек из 17 стран.
«Самым веселым оказалось награждение, потому что оно было на китайском языке и одновременно переводилось на немецкий. Я не знаю эти языки, поэтому для меня был квест «угадай номер участницы или услышь свою страну/город». За последние секунды до награждения ко мне поворачиваются участницы из Гонконга и Пекина, а я не понимала, почему они на меня смотрят. И вдруг, через несколько секунд называют: «Number 11 from Kazan». Это было волшебное чувство!» — рассказала Мусина пресс-службе КФУ.
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