Около 340 студентов из восьми стран приняли участие в медицинском турнире в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. / ТАСС /. Более 340 студентов медицинских университетов из России и семи стран мира приняли участие в Международном медицинском турнире, который в пятый раз прошел на базе Новосибирского госусниверситета (НГУ). Впервые участниками очной части соревнований стали команды из Польши и Ирландии, сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.

"В заочном туре было 340 участников из 8 стран (Россия, Германия, Польша, Сербия, Ирландия, Албания, Черногория, Республика Беларусь), в очный прошли 100 студентов, 24 команды. Впервые в этом году в очный тур вошли команды Польши и Ирландии", — уточнили в пресс-службе.

Для участия во втором туре в Новосибирск также были приглашены команды из вузов России, Германии и Сербии. Они соревновались в решении сложных клинических задач из реальной практики. При этом 12 команд вошли в русскоязычную лигу и 12 — в англоязычную. Оценивали их 90 экспертов из разных городов России, а также врачи из Сербии, Боснии и Герцеговины, Израиля и Азербайджана.

Одним из заданий в этом году стал квест из 13 станций, на которых эксперты проверяли знания по клиническим дисциплинам и практическим навыкам. Так, на станции судебно— медицинской экспертизы, где по настоящему описанию судмедэксперта был загримирован актер, участникам предстояло осмотреть «тело» и за 5 минут определить причину смерти. Кроме того, проверялись умения зашить рану на муляжах на скорость. Задания для участников команд были из самых разных областей медицинской науки.

Первое место в русскоязычной лиге заняла команда Московского медицинского госуниверситета им. И. М. Сеченова, второе — Кемеровского медицинского госуниверситета, третье — Санкт-Петербургского госуниверситета. В англоязычной лиге первой стала команда из Германии (Берлинский медицинский университет), второй — из Польши (Медицинский университет Люблина), и третьей — из Сербии (Университет Белграда).