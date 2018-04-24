Огонь в Туле, камбэк ЦСКА и провал «Спартака». Главное о 27-м туре за 5 минут

Слив тура

Во всяком случае, так считают некоторые болельщики «Спартака» . Красно-белые в матче с «Ахматом» поступательно колотили сами себя кулаком в лицо и в итоге выбыли из чемпионской гонки. Главный «герой» — Дмитрий Комбаров , который уже на первых минутах убежал в центр штрафной вместо того, чтобы закрывать Беришу.

В моменте со вторым голом он просто скинул мяч сопернику. «Спартак» проиграл 1:3 и, похоже, второе место ЦСКА. Отрыв от «Локо» составляет сейчас 7 очков — скорее всего, это конец. Сразу после финального свистка появились слухи о сливе тренера, возможной отставке Карреры и его уходе в «Ювентус» на смену Массимиллиано Аллегри.

Мотивация тура

Одна из самых трогательных историй этого сезона РФПЛ — слезы Олега Шатова на «Крестовском». Весь питерский стадион аплодировал своему игроку после гола, которому пришлось выступать в футболке «Краснодара». На этой неделе повторилась похожая история, только с совершенно другой подачей. Болельщики «Зенита» в Туле вывесили баннер со строчкой песни группы «Ленинград», заменив слово «шлюха» на «Дзюба».

Артем, который лучшие матчи проводит именно в таких противостояниях, злобно зажегся и начал рвать. Он выигрывал все единоборства, подхватывал мячи и помог команде к концу матча вести 2:1. После дубля Далера Кузяева «Зенит» все-таки вышел вперед, но на последней минуте Дзюба сравнял счет и побежал праздновать. На фоне провалившего игру форварда «Зенита» Антона Заболотного Артем доказал, кто достоин поехать на чемпионат мира.

К слову, история тут получилась совсем не такая, как у Олега Шатова. За возможность Артема сыграть в итоге заплатил не он сам, а губернатор Тульской области. Да и сам Дзюба, видимо, понял, что фанаты на Вираже не ждут его в следующем сезоне.

Реинкарнация тура

Чуть больше недели назад Федор Смолов дал один из самых горячих комментариев по судейству в своей карьере. После спорной желтой карточки, которая не позволила ему сыграть с ЦСКА, форвард «Краснодара» проехался по судье и всей РФПЛ. Это и повлияло на смену власти в судейском корпусе.

Но карточку никто не отменил, и на матч с самой яркой вывеской в туре «Краснодар» приехал без своего лидера. Благодаря стеночкам и провалам в опорной зоне ЦСКА команда Мусаева не раз угрожала воротам Акинфеева и в итоге свое забила. Но, кажется, жесткий «пихач» от Виктора Гончаренко Мусе в игре с «Динамо» повлиял на Ахмеда. В игре с «Краснодаром» мы увидели лучшего Мусу, вернувшегося на свой прежний уровень. Резкого, не передерживающего мяч и делающего все вовремя. Дубль нигерийца позволил армейцам выйти на первое место и приблизиться к «Локомотиву». Правда, разрыв все равно внушительный — 6 очков.

Уныние тура

Юрий Семин уже давно подметил, что «Локомотиву» сложнее всего играть с командами из середины турнирной таблицы. «Уфа» — самый наглядный пример. На родном стадионе команда, которая встала на чемпионские рельсы, за весь матч создала полтора опасных момента. Беленову даже напрягаться не пришлось. «Уфа» же чуть не обострила чемпионскую гонку — фанам «Локомотива» нужно сказать спасибо Гилерме. Ну а вообще, встречу «Локо» и «Уфы» можно назвать самой скучной во всем туре.

Жесть тура

Андреас Гранквист решил немного поиграть в Найджела Де Йонга и чуть не снес лицо Витиньо в безобидном эпизоде. Хорошо, что бразилец оклемался и смог продолжить игру. Правда, с забинтованной головой — кожу жесткий швед сопернику все-таки рассек.

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