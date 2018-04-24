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В Перми из-за эстафеты ограничат движение на улицах в Кировском районе
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В Перми из-за эстафеты ограничат движение на улицах в Кировском районе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Кировском районе Перми пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. На это время на нескольких улицах закроют движение для всех видов транспорта. Соревнования начнутся 27 апреля в 16:00 и закончался в 18:00. Автомобилисты не смогут проехать по трем дорогам:
по улице Федосеева на участке от Кировградской до Александра Невского
по улице Закамская на участке от Худанина до Ласьвинской
по нечетной стороне улицы Ласьвинская на участке от Александра Невского до Кировградской.
При этом улицы, которые пересекаются с закрытыми участками, перекрываться не будут. — Рекомендуем пермякам быть внимательными и планировать свои поездки с учетом этих ограничений, — рассказали в администрации Перми. Движение закроют на трех участках С 28 апреля в Перми изменится схема движения на нескольких перекрестках города. Там запретят левые повороты.
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