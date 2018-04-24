Мастеров спорта в Омской области стало больше

Омские борцы на Мемориале Юрия Сапожникова выиграли 20 наград.

В спортивном комплексе Министерства спорта Омской области завершился 56-й по счету Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти основоположника омской школы классической борьбы, заслуженного тренера РСФСР Юрия Сапожникова.

Омский турнир является одним из самых престижных в стране и стоит в едином календарном плане всероссийской федерации спортивной борьбы. Победители получают право на присвоение звания «Мастер спорта России».

На борцовских коврах в этот день оспаривали медали 96 спортсменов в возрасте 18 лет и старше, причем местные и иногородние участники разделились практически поровну — омичам противостояли представители Курганской, Кемеровской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай и Республики Казахстан.

В качестве почетного гостя соревнования посетил бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Попов . Он вспомнил, как принимал участие в турнире на заре своей спортивной карьеры: «Я участвовал в турнире всего один раз и выиграл его. Было это в 1981 году, я учился тогда на третьем курсе института физкультуры. Финал был интересный, его впервые организовали в цирке, все было серьезно: мы выходили из-за кулис, ковер был положен прямо в манеже, публики было — полный цирк. Запомнилось очень. Этот турнир, старейший в стране, до сих пор проводится в нашем городе, и это здорово!»

Главный судья соревнований, судья международной категории Юрий Гудочкин ипз Алтайского края также принимал участие в турнире памяти Ю. Я. Сапожникова, было это в 1978 году: «В Советском Союзе этот турнир был одним из сильнейших, конкуренция была очень высокая, состав участников сильный, призеры чемпионатов мира принимали участие. Турнир очень сильно ценился, выполнить мастера спорта здесь было практически невозможно. И сейчас в каждом весе минимум 2-3 мастера спорта участвует, конечно, трудно выиграть. Взять того же Тюлюбаева — попробуй кандидат в мастера спорта у него выиграть! Только что прошла схватка: за 15 секунд — 8 баллов! Чисто техническая победа, спокойная, без напряжения. Звание призера чемпионата России ко многому обязывает».

К слову, выполнить норматив «Мастер спорта России» удалось в этот раз не всем желающим, так как в турнире участвовали 22 обладателя данного звания. Пожалуй, самым титулованным здесь был Турал Азимов из Тюмени — двукратный абсолютный чемпион России 2013 и 2015 годов.

В Омске он только подтвердил свой класс, победив в своей категории. Правда, в финале он одолел омича, но тоже мастера спорта — недавнего призера первенства России Шамиля Мусаева . Замкнул тройку призеров еще один представитель Омской области Сергей Дёмин

Тем не менее, в пяти весовых категориях из десяти кандидаты в мастера спорта стали победителями, и трое из них — омичи. Главную задачу удалось выполнить Игорю Ботярову (до 63 кг), Бауржану Кошкарбаеву (до 67 кг) и Тимерлану Мукушину (до 82 кг).

Также чемпионские титулы по итогам соревнований завоевали Сумер Ченин (Алтай, до 55 кг), Валерий Боргояков (Красноярский, до 60 кг), Адлет Тюлюбаев (Омская, до 72 кг), Егор Попов (Красноярский, до 77 кг), Бауржан Мусин (Казахстан, до 87 кг) и Арман Казарян (Омская, до 97 кг).

Серебряными призерами соревнований стали Амангали Бекболатов (Казахстан, до 55 кг), Бауржан Калгужин (Омская, до 60 кг), Александр Глазков (Кемеровская, до 63 кг), Данияр Каленов (Казахстан, до 67 кг), Азамат Азаматов (Омская, до 72 кг), Тимерлан Алмабеков (Омская, до 77 кг), Гор Саюнц (Омская, до 82 кг), Рамазан Джетписбаев (Омская, до 87 кг), Марк Аверьянов (Курганская, до 97 кг) и Шамиль Мусаев (Омская, до 130 кг).

Бронзовые награды выиграли: в весе до 55 кг — Фирдавс Хайбулоев (Курганская) и Данияр Алимжанов (Омская), до 60 кг — Матвей Калинин (Омская) и Батыр Бултаев (Алтай), до 63 кг — Дмитрий Малиновский (Омская) и Элшат Исаев (Курганская), до 67 кг — Артём Ситяев (Курганская) и Александр Коваленко (Омская), до 72 кг — Павел Кунатовский (Тюменская) и Сергей Васильев (Курганская), до 77 кг — Шуну Мюсов и Марк Немеш (оба — Омская), до 82 кг — Василий Говорков (Омская) и Сергей Гибенко (Красноярский), до 87 кг — Артём Рячкин (Омская), до 97 кг — Хусейн Вискаев и Тенгиз Глунчадзе (оба — Курганская).

Добавим, что организаторами соревнований выступали Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и региональная федерация спортивной борьбы.

Для справки:

Юрий Яковлевич Сапожников — первый Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе в Омской области. В 1961 году в возрасте 30 лет талантливейший тренер ушел из жизни. Уже в 1962-м, благодаря усилиям омского областного спорткомитета, а также его учеников — Василия Громыко Александра Кудинова , был организован первый турнир памяти Юрия Сапожникова. Вскоре эти соревнования получили статус всесоюзных.