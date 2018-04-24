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Всероссийские соревнования по дзюдо прошли в Ставрополе
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Всероссийские соревнования по дзюдо прошли в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Всероссийские соревнования по дзюдо прошли 21-22 апреля в Ставрополе на базе спортклуба Армии, сообщили STAV.AIF.RU в Федерации дзюдо и самбо СК.
Турнир посвятили памяти военнослужащих Вооруженных сил, Внутренних войск, сотрудников ФСБ, УВД и СК РФ, павших при выполнении служебного долга.
На соревнования приехали 246 спортсменов со всей России, присутствовали почётные гости из правительственных организаций, Федерации дзюдо РФ и СК. Президент Федерации дзюдо и самбо Ставропольского края вручил премии дзюдоистам, завоевавшим призовые места на российских и международных соревнованиях. Выдающиеся тренеры также не ушли без наград.
Мужской турнир по дзюдо прошёл продуктивно, и почти все почётные места на пьедесталах заняли ставропольцы и представители СКФО. Отличились Аслан Каджаков из КЧР, Ислам Шогенов из КБР, Алексей Казачков и Михаил Косяшников из Михайловска и Степан Саркисян из Ставрополя.
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