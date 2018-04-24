Всероссийские соревнования по дзюдо прошли в Ставрополе

Всероссийские соревнования по дзюдо прошли 21-22 апреля в Ставрополе на базе спортклуба Армии, сообщили STAV.AIF.RU в Федерации дзюдо и самбо СК.

УВД и Турнир посвятили памяти военнослужащих Вооруженных сил, Внутренних войск, сотрудников ФСБ СК РФ , павших при выполнении служебного долга.

На соревнования приехали 246 спортсменов со всей России, присутствовали почётные гости из правительственных организаций, Федерации дзюдо РФ и СК. Президент Федерации дзюдо и самбо Ставропольского края вручил премии дзюдоистам, завоевавшим призовые места на российских и международных соревнованиях. Выдающиеся тренеры также не ушли без наград.

Мужской турнир по дзюдо прошёл продуктивно, и почти все почётные места на пьедесталах заняли ставропольцы и представители СКФО. Отличились Аслан Каджаков из КЧР, Ислам Шогенов из КБР, Алексей Казачков и Михаил Косяшников из Михайловска и Степан Саркисян из Ставрополя.