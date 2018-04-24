I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» пройдет в Москве

9 мая 2018 года в Москве состоится I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир проводится в поддержку народно-патриотической акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» при участии Департамента спорта Москвы, Международной федерации самбо (FIAS), Всероссийской федерации самбо (ВФС), Федерации самбо Москвы, Российского союза ветеранов, Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, Московского городского отделения «Боевого братства» и др.

В торжественном открытии соревнований и чествовании ветеранов примут участие видные государственные и общественные деятели России, известные спортсмены, чемпионы мира по самбо и дзюдо.