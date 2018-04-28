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В регионе формируют новые составы избиркомов
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В регионе формируют новые составы избиркомов 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Избирательные комиссии Псковской области до 10 мая принимают предложения от политических партий по кандидатурам в новый состав участковых избирательных комиссий (УИК) 2018-2023 годов, сообщили в Избирательной комиссии Псковской области и уточнили, что пятилетний срок полномочий всех УИК Псковской области, сформированных в 2013 году, истекает. Именно поэтому в срок до назначения избирательных кампаний Единого дня голосования 9 сентября 2018 года необходимо сформировать участковые избирательные комиссии нового срока полномочий на постоянной основе.
В избиркоме призывают представителей политических партий при выдвижении своих кандидатов в составы УИК тщательно подходить к отбору своих претендентов в соответствии с требованиями действующего федерального и регионального законодательства и учитывать, что это очень ответственная и нелегкая работа.
Прием предложений в состав участковых избирательных комиссий и резерв составов от субъектов выдвижения кандидатур осуществляется в течении 30 дней со дня опубликования ТИК в муниципальных СМИ соответствующего сообщения.
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