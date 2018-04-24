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Кроос: «Очень рад, что в 2014 году решился на переход в „Реал“
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Кроос: «Очень рад, что в 2014 году решился на переход в „Реал“ 

SPORT24.ru 49 минут назад
Полузащитник «Реала» Тони Кроос в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» вспомнил об уходе из Мюнхенского клуба и переходе в мадридскую команду.
«Пришло время попробовать что-то новое. Нет ничего сложнее, чем в юном возрасте отправиться в чужую страну играть за один из величайших клубов мира. Но с первого дня все складывалось хорошо. Тяжелее всего было завоевать авторитет. К счастью, мне удалось. Я провел здесь уже почти четыре сезона, выиграл несколько трофеев. Это всегда свидетельствует о том, насколько хорошо играл ты сам и играла твоя команда. Очень рад, что решился тогда на переход», — цитирует Крооса пресс-служба УЕФА.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля.
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