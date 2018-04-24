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Зинедин Зидан: В плане психологии «Реал» будет готов к матчу с «Баварией» на 150%
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Зинедин Зидан: В плане психологии «Реал» будет готов к матчу с «Баварией» на 150% 

Советский спорт 5 часов назад
«Очень сильно уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с „Баварией“ и »Реалом». Могу лишь быть благодарен ему за комплименты. Завтра от нас потребуется мощно сыграть против очень сильного соперника. «Бавария» — великий клуб с превосходной силой духа.
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Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре. Это полуфинал, и ситуация совершенно отличается от той, что была в прошлом сезоне. Нас ждет новый матч, сравнивать их нельзя. Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150%.
Я не хотел, чтобы Хамес (Родригес) нас покидал. Ему хотелось больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля и начнется в 21:45 по Москве.
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