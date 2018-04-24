«Наполи» менее, чем за час, распродал билеты на гостевой матч с «Фиорентиной»

«Наполи» продал все билеты на гостевую воскресную игру с «Фиорентиной» в чемпионате Италии менее, чем за час. Неаполитанцы получили 2,4 тыс. билетов, которые были моментально распроданы 23 апреля.

В итоге «Фиорентина» призвала своих поклонников как можно скорее покупать билеты на матч, так как 26 апреля оставшиеся билеты поступят в общую продажу и будут доступны всем болельщикам. В «Фиорентине» опасаются, что поклонников «Наполи» на стадионе может оказаться больше, чем местных болельщиков, сообщает Football Italia.