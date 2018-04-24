Анзор Кавазашвили: «Мне стыдно за игру „Спартака“

Прославленный вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал свой бывший клуб за игру в последних матчах и поражения от «Урала» (1:2), «Тосно» (1:1, 4:5 — пенальти) и «Ахмата» (1:3). В то же время ветеран подчеркнул, что пора уже объяснить происходящее руководству спартаковцев.

Каррера или Глушаков — останется только один?

— Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично, — сказал Кавазашвили. — К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце «Спартака» и задать вопросы там.

— Вы о руководстве?

— Конечно. Нужно задавать вопросы совету директоров. Хватит молчать, пора и им начать говорить. Только они знают причину кризиса. Как мы ее можем назвать, когда мы смотрим только игры?

Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне стыдно из-за рваной игры команды. Почему такие разрывы в линиях? Почему пешком ходит Глушаков? Почему Самедов так сдал? Почему такие провалы в центральной зоне обороны? У меня одни почему, но ответ может дать только руководство.

А Кубок России? Мне стыдно, что в финале этого турнира не будет топ-клуба. Я не умаляю заслуг «Авангард» и «Тосно», но мне стыдно, что я дожил до этого момента.

— За встречу с «Ахматом» вам тоже стыдно?