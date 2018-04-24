Тони Кроос: После возвращения Хайнкеса «Бавария» заиграла гораздо лучше

Кроос играл за «Баварию» с 2007 по 2014 год, проведя 130 игр и забив 13 голов.

«Конечно, это особенные матчи — играть против команды, цвета которой ты защищал шесть-семь лет. Я увижусь со многими ребятами, с которыми вместе играл или продолжаю играть в сборной.

Я и сам играл под началом Юппа Хайнкеса и знаю, что это топовый тренер. Когда он вернулся, изменился настрой всей команды. После его возвращения «Бавария» заиграла гораздо лучше, так что я думаю, одолеть ее будет тяжелее, чем в прошлом году, но посмотрим. Помню четвертьфинал прошлого сезона, когда мы пробились дальше в овертайме. Посмотрим, как сложится в этом году», — цитирует Крооса пресс-служба УЕФА

24 игрока «Реала» отправились в Мюнхен на матч с «Баварией»

Матч «Бавария» — «Реал» состоится в Мюнхене 25 апреля в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде.