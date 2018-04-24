Юрий Никифоров: «В сборной одна состоявшаяся личность — Акинфеев»

Бывший защитник сборной России, участник чемпионатов мира 1994 и 2002 годов Юрий Никифоров считает, что в национальной команде нет полевых игроков, способных стабильно играть на высоком уровне. По его словам, до тех пор, пока не появятся футболисты такого уровня, перед сборной всегда будет стоять только одна задача — выйти из группы.

— Кто в нашей сборной личность, способная на инициативу?

— У нас практически нет таких футболистов, — цитирует «Р-Спорт». — В Советском Союзе были, а в нашей сборной я бы выделил только одного человека — Акинфеева.

— В атаке никого, что ли?

— Зобнин очень нравится, Головин, братья Миранчуки, Смолов. Есть игроки, но вы же спросили о состоявшейся личности, которая стабильно играет на высоком уровне?

— Верно.

— Только Акинфеев. И если не появится других подобных личностей, нашей задачей вечно будет выход из группы. Тогда смысл этого домашнего чемпионата мира, куда мы отобрались автоматически? Чтобы мы прошли Саудовскую Аравию, Египет, Уругвай, после чего нам бы всей страной похлопали и покричали: «Ой, как здорово, что вы вышли из группы! Добились результата». Смешно. Потому что это ведь никакой не результат. А у нас вновь все сбиваются на частности. Саламыча (Станислава Черчесова. — Прим. «СЭ») все кругом критикуют, почему это он не вызывает в команду Денисова. Поймите, что главный — Черчесов. Если он не вызывает Денисова, значит на то есть причины. Он очень хороший игрок и он помог бы сборной. Не спорю. Но тренер отвечает за результат.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).