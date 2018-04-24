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О царской семье — в рисунках и словах
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О царской семье — в рисунках и словах 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
В России стартовала детская православная олимпиада по литературе и изобразительному искусству в память о святой царской семье
Олимпиада «Зарисовка из жизни последних Романовых» пройдёт в два этапа: I (епархиальный) этап — с 12 апреля по 29 июня 2018 года и II (заключительный) этап — со 2 июля по 2 августа 2018 года.
Участниками олимпиады могут стать воспитанники воскресных школ и православных гимназий России в возрасте от 12 до 17 лет. Представлено три номинации: рисунок, рассказ, исследовательская работа. По словам организаторов, олимпиада направлена на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; приобщение молодёжи к православной культуре и мировой культуре в целом; выявление и раскрытие молодых талантов; создание среды для творческого общения детей и юношества.
Узнать подробнее об олимпиаде и условиях участия в ней можно на сайте.
Учредители и организаторы — Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, АНО «Центр образовательных и культурных инициатив „ПОКОЛЕНИЕ“.
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