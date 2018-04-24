Салах против «Ромы» — Хамес против «Реала»

Франк Райкард против «Милана» 1995 год Франк Райкард один из участников великой голландской тройки «Милана»: Райкард-ван Бастен-Гуллит. Лучший опорный полузащитник мира, как о нем писала тогда спортивная пресса. Выиграл с командой два Кубка Европейских Чемпионов, два Скудетто и два Суперкубка Италии. Провел за миланский клуб 201 матч и забил 26 голов, один из которых в финале Кубка Чемпионов против «Бенфики» принес «Милану» долгожданную победу в главном европейском клубном турнире. Покинул «Милан» после проигрыша в финале «Марселю» в 1993 году.

По просьбе Луи ван Галя вернулся в «Аякс», где начинал свою футбольную карьеру и стал дядькой-наставником. Через сезон голландский клуб выходит в финал Лиги Чемпионов, где его ожидает «Милан» Фабио Капелло . Два клуба, которые поделили сердце голландского ветерана пополам. На 85 минуте «Черный лебедь» отдал пас на юного Патрика Клюйверта , который забил победный гол в ворота итальянцев. Этот матч стал последний в карьере легендарного голландца.

Луис Энрике против «Реала» Луиш Фигу против «Барселоны» 2002 год Первое «эль класико» в рамках Лиги Чемпионов (до этого команды встречались пару раз в розыгрыше Кубка чемпионов). В первом матче на «Ноу Камп» Фигу не принимал участие, в отличие от Энрике, который запомнился в этой игре жесткими фолами против Солари и Роберто Карлоса , за которые вполне мог быть удален с поля. «Реал» благодаря голам Зидана и Макманамана, впервые за 19 лет выиграл у «Барсы» в гостях. Во втором матче оба участвовали, но ничем особенным не запомнились, если не считать того, что Энрике в одном из эпизодов жестами предложил мадридской публике, которая по традиции освистывала его, замолчать. Команды сыграли в ничью 1:1. «Реал» вышел в финал Лиги Чемпионов, где обыграл «Байер 2:1.

Интересный факт: в 2010 году Луиш Фигу снова приедет в Каталонию на матчи против „Барсы“, но уже в качестве административного персонала миланского „Интера“.

Зинедин Зидан против „Ювентуса“ 2003 год Осенью 2001 года спортивные газеты всего мира буквально взорвались эмоциями от перехода Зизу в „Реал“: „Мир сошел с ума“, „Супруга Зидана счастлива“, „Деньги -убедительный аргумент“. 73 миллиона евро -именно столько „королевский клуб“ заплатил Турину. В том же сезоне „Реал“ выиграл с Зиданом все три клубных трофея: Лигу Чемпионов, Суперкубок, Межконтинентальный кубок. Спустя годы президент клуба Перес скажет: „Зидан стоил 73 миллиона и был самым дешевым трансфером в моей карьере“.

В первом матче полуфинала против „Юве“ Зидан вел всю игру своей команды, сам неоднократно угрожая воротам Буффона. Сейв Джанлуиджи, после удара со штрафного Зидана, крутили все спортивные телеканалы мира. „Реал“ оказался более удачлив и, благодаря голам бразильцев Роналдо и Роберто Карлоса, выиграл 2:1. А вот в ответном матче „Ювентус“ был неудержим, забив в ворота „Королевского“ клуба 3 мяча. При счете 2:0 Фигу мог уравнять шансы, но не реализовал пенальти. Шикарный гол Зидана на 89 минуте вроде бы подарил шансы Мадриду, но „Старая сеньора“ аккуратна сыграла в обороне не дав гостям организовать даже подобие навала.

Ибрагимович против „Интера“, Это’о против „Барселоны“ 2010 год Легендарная трансфертная сага осени 2009 года, когда в результате долгих и мучительных переговоров в столицу Каталонии из „Интера“ перешел Златан Ибрагимович, а в обратном направлении отправилась сумма в размере 50 миллионов евро и Самуэль Это’о оцененный в 20 миллионов. Когда итальянская пресса попросила прокомментировать камерунца прокомментировать его трансфер и сумму, которую заплатили за Ибрагимовича, Самуэль ответил: „Каждый распоряжается деньгами, как хочет. Возможно завтра президент „Интера“ предложит миллиард за Месси. Ибрагимович не виноват, что за него заплатили такую сумму“.

Судьба свела форвардов и их бывшие клубы в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2009/10. Первый матч в Милане на „Сан-Сиро“ стал бенефисом Это’о. Он поучаствовал во всех трех голах своей команды, тогда как Ибрагимович запомнился лишь картинными падениями и апелляцией к арбитру. „Интер“ выиграл 3:1. Ответный полуфинальный матч подарил истории Лиги Чемпионов один из захватывающих триллеров плей-офф. „Интер“ час играл в меньшинстве, Это’о и Милито вдвоем бились впереди, а все остальные отбивали яростные атаки „Барселоны“. Ибрагимович дважды опасно бил по воротам гостей, но был заменен на 63 минуте, вместо него вышел Боян Кркич . Ибра всем своим видом показал недовольство этой заменой. „Барса“ выиграла 1:0, но этого не хватило для выхода в финал. Это’о по окончании матча подошел к трибуне с болельщиками „Барселоны“, которые тепло поприветствовали камерунца. А через пару дней после игры случилась легендарная перепалка Ибрагимовича с Пепом. После матча с „Вильярреалом“, где Гвардиола, в качестве наказания, выпустил шведа лишь в конце игры, Ибрагимович сразу после матча, наорал на тренера: „У тебя нет яиц! Ты просто обделался, ты боишься Моуринью. Можешь отправляться в ад!“

Интересный факт: в каталонском матче с поля за две желтые карточки был удален воспитанник и экс-игрок „Барселоны“ Тиаго Мотта, правда до прихода в „Интер“ он успел поиграть за „Атлетико“ и „Дженоа“

Воспитанник «Барселоны», не сыгравший ни одного матча за основу отправился покорять Туманный Альбион в возрасте семнадцати лет, где подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», но за четыре года провел всего 23 матча за основной состав. В сезоне 2007/08 он принял участив трех матчах, победной для «МЮ», Лиги чемпионов, в которых забил свои единственные два гола за команду. В полуфинале Манчестер встретился с «Барселоной», но Пике не принял участие ни в одном из двух матчей.

После окончания сезона Жерар за 5 миллионов фунтов вернулся в родную Каталонию, став одним из лидеров обороны «Барселоны». Дважды судьба сводила Пике против своего бывшего клуба «Манчестер Юнайтед» в финалах Лиги Чемпионов и дважды в 2009 и 2011 годах, Жерар вместе с «Барселоной» праздновал успех.

Арьен Роббен : полуфиналы против «Реала» 2012 и 2014 годов, финал против «Челси» в 2012 году

Роббен — главный герой полуфинальных и финальных игр Лиги Чемпионов против своих бывших клубов. Напомним, что Арьен провел за «Челси» 105 официальных матчей и забил 19 голов (2004-2007), за мадридский «Реал» он вступал с 2007 по 2009 год, сыграл 65 матчей и забил 13 голов, после чего перешел в 2009 году в мюнхенскую «Баварию», где и играет до сих пор.

Лига Чемпионов сезона 2011/12 — это одновременно и триумф Роббена в полуфинале против «Реала» и чудовищное выступление в финале против «Челси». В первом полуфинальном матче Роббен много перемещался, открывался и играл на партнеров, сам, практически, не угрожая воротам «королевского» клуба. «Бавария» дома выиграла 2:1. В ответом матче в Мадриде, при счете 2:0 в пользу «Реала», Гомес заработал пенальти в пользу «Баварии», который четко реализовал Арьен Роббен. Он же дважды опасно бил со штрафных и в конце основного времени вывел Гомеса один на один, но нападающий запутался в собственных ногах и потерял мяч. Серия пенальти, в которой старина Юпп Хайнкес не ставит Роббена в список исполняющих послематчевые одиннадцатиметровые удары. Лам и Кроос не забивают у Мюнхена, но у Мадрида не забивают Роналду, Кака , а удар Рамоса вообще становится международным мемом, так как таким ударом можно было сбить самолет. Когда Швайнштайгер шел исполнять победный удар, телевизионная камера показывал стоящего на коленях Моуриньо.

В финале «Баварию» ждал «Челси», ведомый Ди Маттео, который своими битвами в плей-офф, буквально писал сценарий голливудского фильма. А у такого фильма должен быть счастливый конец, свой герой и главный антигерой. Вот именно им и стал голландский полузащитник «Баварии». В основное время матча он на пару с Гомесом мог сделать хет-трик, но ничего не забил. Основное время закончилось в ничью: на гол Мюллера, «Челси» ответили голом главного героя финала Дидье Дрогбы. А в первом экстра-тайме Рибери рухнул в штрафной площади англичан и судья назначил пенальти. Роббен разбегается, бьет…Чех отбивает мяч в нижнем углу и сразу накрывает его на ленточке. После чего Роббен уже не видел своих партнеров, а «лупил» по воротам из всевозможных позиций, в основном, на верхний ярус стадиона. Ну, а в серии послематчевых пенальти, точнее оказались игроки «Челси», до Роббена, который должен был бить шестым, очередь так и не дошла.

Полуфинал 2014 года против «Реала». В первой игре баварцы полностью переиграли «королевский» клуб, но растранжирили огромное количество голевых моментов и проиграли 0:1 в гостях. Роббен нанес 6 ударов по воротам (3 в створ) и стал лучшим игроком своей команды. Ответный матч в Мюнхене Арьен, как и вся «Бавария» провалил. Команда проиграла 0:4.

Альваро Мората: полуфинал против «Реала» 2015 года, финал против «Ювентуса» в 2017 году

Воспитанник мадридского «Реала» Альваро Мората перешел в туринский «Ювентус» летом 2014 года и сразу стал лидером атаки «Старой сеньоры». «Я перешёл в этот клуб, так как он является одним из величайших в Европе и мире и, безусловно, самым лучшим в Италии. Я выбрал этот клуб, потому что они долго следили за мной и проявляли свой интерес ко мне. Это — великолепный клуб, и здесь я могу преуспеть», — сказал он после перехода. В мае 2015 года «Ювентус» встретился в полуфинале Лиги Чемпионов с бывшим клубом Мораты, мадридским «Реалом». В первом матче в Турине именно Альваро открыл счет в двухраундовом противостоянии и демонстративно не стал праздновать гол в ворота своего родного клуба. «Юве» победил дома 2:1. В ответном матче на переполненном «Сантьяго Бернабеу» «Реал» вышел вперед по сумме двух встреч, благодаря голу с пенальти Криштиану Роналду . Но на 57 минуте Мората получил пас от Поля Погбы и мощнейшим ударом вогнал мяч в сетку ворот Мадрида. До финального свистка счет не изменился и «Ювентус» вышел в финал благодаря голам воспитанника мадридского «Реала». В финале Мората снова забил, на этот раз в ворота «Барселоны», но это не помогло его клубу, «Барса» победила 3:1. Кстати, весь матч каталонские болельщики освистывали Альваро Морату, который для них навсегда остался игроком «Реала».

Летом 2016 года «Реал» вернул Морату из «Ювентуса», воспользовались опцией, которая позволяла им его выкупить за 32 миллионов евро. Но основным игроком в команде Зинедина Зидана испанец не стал. В финале Лиги Чемпионов сезона 2016/17 «Реал» разгромил «Ювентус», а Мората появился лишь в самом конце игры при счете 3:1 и стал лишь свидетелем гола Асенсио, который и установил окончательный счет в матче.