Илона Корстин — про новый формат Единой лиги и про сезон-2017/18

Генеральный директор Единой лиги — о нововведениях сезона и инициативе Басты крикнуть «ЦСКА чемпион» со сцены «Юбилейного».

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Чемпионату» рассказывает о новом формате турнира, ожиданиях от «Финала четырёх» и о том, что ждёт болельщиков на решающих играх сезона.

— Регулярный чемпионат должен радовать вас как руководителя лиги. Сезон получается непредсказуемым, с большим количеством ярких концовок. — Чемпионат ещё продолжается, идёт борьба за плей-офф, но этот сезон можно назвать, пожалуй, самым интересным в истории лиги. У нас несколько раз менялся лидер — к примеру, в начале апреля действующий чемпион ЦСКА шёл на втором месте, и только после очной встречи с УНИКСом москвичи поднялись на первую строчку в турнирной таблице. Кроме того, последние два места в восьмёрке лидеров разыгрывают между собой сразу шесть команд. Всё решится в последних матчах регулярного сезона, когда между собой сыграют прямые конкуренты. — Получается, Евролига и выбранный ею два сезона назад формат с полноценным регулярным сезоном способствовали росту конкуренции среди грандов Единой лиги? — Практика показывает, что командам сложно одинаково успешно играть сразу в двух турнирах. Сейчас, в принципе, не осталось так называемых проходных матчей. За победу нужно бороться с любым соперником, а увеличение количества игр неминуемо приводит к повышению нагрузки на баскетболистов. Им не хватает времени на восстановление. Так было с УНИКСом в прошлом сезоне, а с «Химками» в этом. Но ставить в приоритет игры Евролиги, забывая о внутреннем чемпионате, стратегически неправильно. В конечном счёте, только у ЦСКА есть лицензия «А», гарантирующая им выступление в Евролиге вне зависимости от занятого места в Единой лиге ВТБ. Остальным клубам нужно бороться за путёвку в Евролигу в нашем чемпионате.

— В этом году для определения чемпиона лиги выбран формат «Финала четырёх». Есть ли сомнения в правильности такого решения? Всё-таки при таком раскладе высока вероятность, что победит не самый сильный. — Актуальная геополитическая ситуация в мире и Европе не позволяет лиге развиваться в сторону увеличения числа участников и расширения географии. Изменение формата чемпионата и проведение «Финала четырёх» на данный момент — одно из немногих направлений, способных сделать Единую лигу интересней, привлечь новых болельщиков и спонсоров и увеличить телевизионную аудиторию. Со спортивной точки зрения «Финал четырёх» вносит интригу и уравнивает шансы всех участников. Баскетбол тем и хорош, что здесь нужно доказывать своё превосходство выходя на паркет и показывая своё мастерство. Подвести команду на пике формы к главным матчам сезона — задача тренера. Самоотдача и воля к победе играет большую роль. Тот, кто в данный момент более сконцентрирован и лучше готов, побеждает. В «Финале четырёх» нет права на ошибку. Игроки должны понимать, что в этих играх решится судьба всего сезона. Если говорить о формате, то он был принят клубами на совете лиги. Обсуждать, насколько правильным было это решение, сейчас рано. Надо провести, посмотреть, проанализировать и сделать вывод. Считаю, что «Финал четырёх» — экспериментальный, но справедливый формат.

Очень важно помнить ещё и о таком большом событии, как футбольный чемпионат мира, который пройдёт в России с июня по июль. Новый формат позволил нам существенно сократить по срокам наш сезон и закончить его до начала футбольного чемпионата. — Местом проведения решающих матчей была выбрана Москва. Почему? — Москва — идеальное место для первого «Финала четырёх». Не забывайте, что в первую очередь изменение формата было продиктовано пожеланием болельщиков. Мы хотим создать максимально удобные условия с точки зрения логистики для всех наших гостей-болельщиков, спонсоров и партнёров. Также мы рассчитываем привлечь местную хоккейную, а также футбольную аудиторию. — Как выбирали арену и почему именно «ВТБ Ледовый дворец»? — Ещё на совете лиги, где были жаркие дискуссии по вопросу формата итогового турнира, клубы обратились с просьбой провести «Финал четырёх» на нейтральной арене. Были предложения провести игры в Краснодаре и в других городах, в том числе и иностранных, но тогда, в случае попадания местных клубов, у одной из команд было бы преимущество. — Но, наверное, рано или поздно всё равно «Финал четырёх» примет одна из клубных арен? — В нашем регламенте так и написано, что лига вправе самостоятельно выбирать место для проведения решающих матчей. Но в этом сезоне мы пошли навстречу клубам, проявив лояльность. Мы отнеслись с пониманием к их просьбе.

— Заполнить зрителями большую арену, где ни разу не играли в баскетбол, непростая задача. — Конечно, заполнить 12-тысячную арену — это определённый вызов, но у нас есть опыт проведения подобных мероприятий. Матч звёзд в Сочи — отличный пример. Там ведь тоже никогда не играли в баскетбол, а в итоге мы получили заполненную 10-тысячную арену. Практика показывает, что хоккейные арены очень хорошо перестраиваются в баскетбольные. Да, на арене «ВТБ Ледовый дворец» нет баскетбольного оборудования, нужно будет всё брать в аренду: паркет, кольца, столики и прочее. Благо, в Москве с этим проблем не возникнет. Расположение комплекса «Парк Легенд» достаточно удобное для болельщиков, для тех, кто приедет на машине, совсем рядом большая парковка. Болельщикам, которые пользуются общественным транспортом, можно будет добраться на метро.

— Видели эту арену во время хоккея или концертов? — Много раз была на хоккее, и мне понравилось, насколько комфортно там всё расположено: много зон с питанием, всё понятно, логично и красиво. Болельщикам там понравится. — Сам дворец из ледового на несколько дней превратится в баскетбольный? — Да, мы берём весь комплекс в аренду за день до старта «Финала четырёх» и начинаем работы. Постелить паркет и подготовить площадку относительно просто и занимает около 5-6 часов. За это время арена из хоккейной превращается в баскетбольную. — Какова будет минимальная цена на билет? — Вместимость арены 12,5 тыс. мест, поэтому билетов в свободной продаже будет достаточно. И это не Матч звёзд, здесь акцент будет делаться на спорт, а не на шоу. Цены на билеты будут начинаться от 500 рублей, в зависимости от секторов и близости к паркету. У болельщиков будет также возможность приобрести пакет гостеприимства, в который входит питание. Его цена будет до 5 тыс. рублей. Самые дорогие билеты со всеми удобствами — места на паркете, цена которых доходит до 20 000 рублей. Один билет предполагает посещение двух матчей дня — 8 июня пройдут полуфиналы, а 10 — матч за третье место и финал.

Ведущий, артисты, музыкальные группы, безусловно, будут. Но не звёзды первой величины. Акцент делаем, повторюсь, на спортивной части мероприятия. Это не Матч звёзд, где шоу стоит на первом месте.

— Во время Матча звёзд в Санкт-Петербурге Баста после исполнения одной из последних песен со сцены прокричал «ЦСКА — чемпион». Вы знали об этом заранее? — Это была личная инициатива самого артиста, мы этого не предполагали и не планировали. Видимо, таким образом он решил подбодрить ребят. — ЦСКА — бессменный чемпион страны. Предположим, что победителем турнира станет другая команда. Что изменится? — Почему-то многие болельщики и эксперты связывают введение формата «Финала четырёх» с желанием убрать с подиума ЦСКА. Никто, конечно, такой цели не ставит. Главное — сделать чемпионат интересным и привлекательным для болельщиков и спонсоров. «Финал четырёх» — не единственное новшество в этом сезоне. В целях повышения интереса мы решили проводить серии плей-офф по схеме 1-2-2. Первый матч будет на площадке команды, стоящей выше в турнирной таблице, а после две игры состоятся на паркете другого клуба. Уверена, решающая стадия чемпионата получится очень напряжённой и интересной.