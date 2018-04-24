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В Воронеже впервые пройдет Кубок России по джигитовке
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В Воронеже впервые пройдет Кубок России по джигитовке 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Впервые в Воронеже пройдет Кубок России по джигитовке, об этом «АиФ-Черноземье» рассказала председатель Воронежского регионального отделения Федерации конноспортивной джигитовки России Валерия Иванова.
Соревнования начнутся 19 мая в 10:00 по двум разделам — «специальная джигитовка» (владение оружием) и «вольная джигитовка» (выполнение трюков). А на следующий день, 20 мая в 10:00, стартуют детские соревнования, сразу после которых начнется показательная программа от сильнейших мастеров джигитовки.
Соревнования пройдут по адресу: микрорайон Тенистый, ул. Марьинская, 13А. Вход свободный.
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