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Юрий Никифоров: «Джикия и Васин? Неправильно муссировать тему об отсутствии какого-то игрока»
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Юрий Никифоров: «Джикия и Васин? Неправильно муссировать тему об отсутствии какого-то игрока» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Бывший защитник сборной России, участник чемпионатов мира 1994 и 2002 годов Юрий Никифоров, говоря о травмах Георгия Джикии и Виктора Васина в интервью «Р-Спорту» отметил, что в современном футболе при обороне все зависит от действий всей команды. Также он отметил, что разговоры о проблемах в этой линии были и в то время, когда он сам играл за национальную команду.
— Без Георгия Джикии и Виктора Васина наш центр обороны…
— Почему мы все время акцентируем внимание на травмированных Джикии и Васине, ведь современная игра в обороне зависит от всей команды?
— Потому что Джикия — та самая личность, обладающая харизмой и великолепной левой ногой, умением отреагировать на различные моменты игры не просто действуя «по позиции», а реально креативно.
— На мой взгляд, у нас в команде нет звезд среди полевых игроков. К сожалению. И неправильно выделять какого-то футболиста сборной России и муссировать тему о его отсутствии. Я даже не хочу говорить конкретно об обороне нашей команды, потому что дело-то совсем в другом. Вот защитник Смольников великолепно вышел на замену в матче с французами, после его действий был забит гол. Но подобная работа должна длиться на протяжении всей встречи, а не только эпизодически. В этом кроется вся суть, с которой мы движемся к чемпионату мира. А проблемы в обороне… Так вы меня вновь возвращаете в девяностые, когда я играл сам и про меня в том числе говорили: «В сборной проблема в обороне». Ничего не изменилось.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).
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