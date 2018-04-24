Началась продажа билетов на второй тестовый матч на «Ростов Арене»

Открылась продажа билетов на второй тестовый матч на ростовском стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, который пройдет 29 апреля между футбольными клубами «Ростов» и «Тосно». Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, их можно приобрести онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2».

"Руководство ФК «Ростов» убедительно просит не покупать билеты на сторонних сервисах, а пользоваться исключительно официальным сайтом футбольного клуба www.fc-rostov.ru", — отмечается в сообщении.

Первый тестовый матч на «Ростов Арене» состоялся 15 апреля, когда «Ростов» победил «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. На ту игру было доступно 13 тыс. билетов. На встрече «Ростова» с «Тосно» количество зрителей будет больше — 25 тыс. человек. А 13 мая, на третьем заключительном матче и официальном торжественном открытии стадиона, трибуны будут заполнены максимально: ожидается 45 тыс. любителей футбола.

Летом в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей Чемпионата мира. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля город примет матч 1/8 финала.