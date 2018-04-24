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Кавазашвили: Стыдно за игру «Спартака»
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Кавазашвили: Стыдно за игру «Спартака» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал команду за игру в последних матчах и поражения от «Урала» (1:2), «Тосно» (1:1, 4:5 — пенальти) и «Ахмата» (1:3).
«Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично. К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце «Спартака» и задать вопросы там.
Нужно задавать вопросы совету директоров. Хватит молчать, пора и им начать говорить. Только они знают причину кризиса. Как мы ее можем назвать, когда мы смотрим только игры?
Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне стыдно из-за рваной игры команды. Почему такие разрывы в линиях? Почему пешком ходит Глушаков? Почему Самедов так сдал? Почему такие провалы в центральной зоне обороны? У меня одни почему, но ответ может дать только руководство.
А Кубок России? Мне стыдно, что в финале этого турнира не будет топ-клуба. Я не умаляю заслуг «Авангард» и «Тосно», но мне стыдно, что я дожил до этого момента», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Спартака» после 27 игр с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.
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