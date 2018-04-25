В Барнауле отстранили председателя и члена УИК из-за нарушений на выборах

Члены избирательной комиссии в Барнауле отстранены от работы за халатность во время президентских выборов 18 марта.

Как сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на председателя крайизберкома Ирину Акимову, факт халатности по хранению документации был выявлен на избирательном участке №78. Там пропали более 200 бюллетеней. Досрочно прекращены полномочия председателя и одного из членов комиссии, остальные получили замечания.

О недостающих бюллетенях стало известно во время подсчета голосов. Вскоре их обнаружили в пакете, но их не заполнили и не погасили.

Ирина Акимова утверждает, что выброса не было, просто комиссия хранила бюллетени ненадлежащим образом. Они находились в свободном доступе, хотя должны быть в комнате для хранения в сейфе.

Нарушителей не будут привлекать к работе в следующих избирательных кампаниях.