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В Барнауле отстранили председателя и члена УИК из-за нарушений на выборах
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В Барнауле отстранили председателя и члена УИК из-за нарушений на выборах 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Члены избирательной комиссии в Барнауле отстранены от работы за халатность во время президентских выборов 18 марта.
Как сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на председателя крайизберкома Ирину Акимову, факт халатности по хранению документации был выявлен на избирательном участке №78. Там пропали более 200 бюллетеней. Досрочно прекращены полномочия председателя и одного из членов комиссии, остальные получили замечания.
О недостающих бюллетенях стало известно во время подсчета голосов. Вскоре их обнаружили в пакете, но их не заполнили и не погасили.
Ирина Акимова утверждает, что выброса не было, просто комиссия хранила бюллетени ненадлежащим образом. Они находились в свободном доступе, хотя должны быть в комнате для хранения в сейфе.
Нарушителей не будут привлекать к работе в следующих избирательных кампаниях.
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