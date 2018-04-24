На «Самара-Арене» завершена прошивка газона искусственными нитями

В воскресенье, 22 апреля, на стадионе «Самара-Арена» завершена прошивка футбольного газона искусственными нитями, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в twitter.

Сейчас ведется внесение удобрений и устройство закладных деталей для спортивного оборудования.

Газон, выращенный в питомнике в Германии, состоит из мятлика и райграса. Эти травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. Поддерживать газон в «форме» будет система подогрева и полива, воду для которого будут подавать 35 форсунок.