24 футболиста «Реала» отправились в Мюнхен на матч с «Баварией»

Отметим, что в заявке числится защитник Начо, участие которого было под вопросом.

Матч «Бавария» — «Реал» в Мюнхене состоится 25 апреля в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде.

📝 Zidane has called up the whole squad for our trip to Munich! #APorLa13 pic.twitter.com/2SVthN0gGJ

— Real Madrid C. F. 🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 24 апреля 2018 г.