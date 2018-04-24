Болельщики «Локомотива» выкупили всю гостевую квоту на матч с «Краснодаром»

На гостевом секторе «Локомотива» на матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» ожидается не менее 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в официальном фан-клубе столичного клуба.