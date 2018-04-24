Болельщики «Локомотива» выкупили всю гостевую квоту на матч с «Краснодаром» 

На гостевом секторе «Локомотива» на матче 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» ожидается не менее 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в официальном фан-клубе столичного клуба.
«На данный момент выкуплена вся квота на гостевой сектор. Три тысячи болельщиков точно будет в Краснодаре. Квота составляла 3400 билетов. Плюс неофициально будут люди на центральных секторах. Что касается возможных акций в честь чемпионства, то пока ничего не планируем. Будем смотреть по ситуации. Загадывать не хотим», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в официальном фан-клубе «Локомотива».