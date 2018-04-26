Геркус уверен, что «Локомотив» может сделать последний шаг к титулу в игре с «Краснодаром»

"Локомотив" после 27 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. На втором месте располагается московский ЦСКА с 51 очком, третью строчку занимает столичный "Спартак" с 50 очками. Если железнодорожники в следующем матче 30 апреля на выезде победят «Краснодар», то они досрочно станут чемпионами страны.

Ранее «Локомотив» два матча подряд на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 — против грозненского «Ахмата» (18 апреля) и «Уфы» (22 апреля).

"Конечно, ажиотаж давит на команду, вы это видели в прошлом матче. Это все сказывается, футболисты — живые люди, не железные. Результаты в прошедших играх отчасти влияют на настроение игроков, но, думаю, они достаточно профессиональные, чтобы собраться и абстрагироваться от того, что произошло. На самом деле для нас сейчас очень позитивно складывается чемпионат, нам нужно сделать последний шаг к титулу, что, уверен, произойдет в ближайшей игре", — сказал Геркус.

Для болельщиков будет организована фан-зона около «РЖД— Арены»

В среду в клубе болельщиков «Локомотива» ТАСС сообщили, что на выездном матче с «Краснодаром» ожидается более пяти тысяч болельщиков железнодорожников. Гостевая трибуна на стадионе в Краснодаре вмещает 3398 человек, остальные болельщики будут располагаться на центральных секторах.

"Честно говоря, не ожидал такого ажиотажа в Краснодаре. Знал, что наши болельщики захотят посетить игру, но не знал, что их будет прямо очень много, это сверхспрос на билеты. «Краснодар» дал максимум мест и сказал, что мы первые, кто на этом стадионе запросил максимальную квоту", — отметил глава клуба.

"Мы также понимаем, что многие не смогут поехать в Краснодар по разным причинам. Именно поэтому принято решение прямо у нас на площади, возле паровоза, организовать во время матча с «Краснодаром» фестиваль для болельщиков. Будет и отличная музыка, и вкусная еда, и прямая трансляция на огромном экране, и много разных сюрпризов. Всех приглашаем на родной стадион поболеть за свою команду в этом важном матче!" — добавил Геркус.

"Локомотив" готов говорить о проблемах в футболе

"Мне идея сериала понравилась с самого начала, на уровне обсуждения, когда сценарий еще был не написан. Это свежо, ново, может привлечь молодую аудиторию, которая хочет откровенности, а мы к этому открыты. Мы клуб, который готов о себе разговаривать, говорить о всех проблемах, которые стоят перед нашим спортом, футболом. Это нас сделает лучше и усилит", — отметил Геркус.

"Он [сериал] поможет не только «Локомотиву», но и нашей игре, российскому футболу, — продолжил президент клуба. — Мы еще сняли нулевую серию, квинтэссенцию, идут разговоры о том, правдив ли сериал, насколько жестко поставлены проблемы в нем. Нынешний и бывшие главные тренеры сборной России, многие игроки и действующие воспитатели академии рассуждают об этом. Я призываю всех смотреть и делать какие— то выводы".