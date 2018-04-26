«Локомотив» организует трансляцию матча с «Краснодаром» на большом экране

«Локомотив» организует для болельщиков просмотр прямой трансляции гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на большом экране в Москве, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».

«Вы остаётесь в Москве и не едете на игру «Локо» в Краснодар? В день столь важного матча в Черкизове для вас будет организован традиционный фестиваль с конкурсами, едой и напитками. Но самое главное — мы вместе посмотрим матч на большом экране с эксклюзивными прямыми трансляциями! Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдёт дождь — мы выдадим дождевики. До встречи!» — говорится в сообщении пресс-службы.

«Локомотив» может досрочно гарантировать себе первое место в турнирной таблице РФПЛ в случае победы над «Краснодаром».