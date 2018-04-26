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«Локомотив» организует трансляцию матча с «Краснодаром» на большом экране
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«Локомотив» организует трансляцию матча с «Краснодаром» на большом экране 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
«Локомотив» организует для болельщиков просмотр прямой трансляции гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на большом экране в Москве, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме».
«Вы остаётесь в Москве и не едете на игру «Локо» в Краснодар? В день столь важного матча в Черкизове для вас будет организован традиционный фестиваль с конкурсами, едой и напитками. Но самое главное — мы вместе посмотрим матч на большом экране с эксклюзивными прямыми трансляциями! Приходите на «РЖД Арену» к 18:00, располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдёт дождь — мы выдадим дождевики. До встречи!» — говорится в сообщении пресс-службы.
«Локомотив» может досрочно гарантировать себе первое место в турнирной таблице РФПЛ в случае победы над «Краснодаром».
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