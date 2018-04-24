Международная программа Follow up Siberia откроет Сибирь всему миру

В понедельник в Москве было объявлено о старте международной программы Follow Up Siberia, которая призвана стать для России первым масштабным коммуникационным проектом в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.

Рассчитанный на год проект дает возможность людям со всей планеты познакомиться с Сибирью, ее жителями, различными достопримечательностями, а также лично посетить эту часть России — и, конечно, увидеть всемирные студенческие игры, которые пройдут в марте 2019 года.

— Для нас Универсиада — возможность показать, насколько интересна и перспективна Сибирь, — сказала Елена Зелькова, первый вице-президент компании «Норникель» , являющейся генеральным партнером турнира и одним из инициаторов проекта вместе с телеканалом Euronews. — Зима — прекрасное время года в Красноярске, а люди, живущие здесь и в других сибирских городах — гостеприимны, доброжелательны, и хотели бы развиваться. Наш проект показывает, что если люди хотят объединяться друг с другом, узнавать что-то новое и открывать для себя мир, то всегда получают такую возможность. Способность общаться, находить поводы для единения — одна из вечных и самых главных человеческих ценностей.

Важной частью программы Follow Up Siberia станет международный творческий конкурс, который будет проводиться в социальных сетях в течение ближайшего года. В нем может принять участие любой желающий, в какой бы стране мира он ни жил. Для этого необходимо лишь найти в своей городе «уголок Сибири», нечто ассоциирующееся с ней. Снять видео или фото и выложить в соцсети с хэштегом #FOLLOWUPSIBERIA.

Победители смогут лично убедиться, такова ли Сибирь на самом деле, как они себе представляли. Ведь лучшие из конкурсантов получат в награду интересные поездки в сибирские города и возможность посетить яркие мероприятия в преддверии Универсиады. А финалисты программы будут приглашены на сами студенческие игры в Красноярск.

Российским же участникам проекта предстоит продемонстрировать знание Сибирского региона и любовь к нему. Лучшие по итогам digital-конкурса получат звание «Послов Сибири», которые будут знакомить иностранных гостей со своим краем.

— Мы со своей стороны также планируем провести целый ряд информационных мероприятий перед Универсиадой, — отметил глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин . — В ходе эстафеты огня, зарубежный этап которой пройдет в кампусах университетов, мы расскажем и об этом проекте — и дадим шанс большему количеству людей принять в нем участие. Универсиада должна стать проектом, которым мы все будем гордиться.