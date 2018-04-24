Эксперт: неудачи футболистов «Спартака» связаны с отсутствием фирменного командного духа

"Спартак" в понедельник проиграл на своем поле грозненскому «Ахмату» (1:3) в рамках 27-го тура чемпионата России. Это поражение стало для московской команды третьим подряд после матчей с екатеринбургским «Уралом» (1:2) в национальном первенстве и с «Тосно» из Ленинградской области (1:1, 4:5 по пенальти) в полуфинале Кубка России. «Спартак» с 50 очками занимает третье место в чемпионате России, уступая московским «Локомотиву» и ЦСКА семь и одно очко соответственно. Отрыв красно-белых от ближайших преследователей также минимален — у санкт-петербургского "Зенита" в активе 49 очков, у «Краснодара» — 47.

"Главное, что я не в курсе, что творится в команде, а наблюдаю как болельщик и могу сказать, что я недоволен игрой «Спартака», особенно ведущих футболистов. Что [Александр] Самедов, что [Денис] Глушаков очень сдали, в защите бреши, бесконечные передачи мяча с ошибками, провалы в действиях, самолюбование нашего лучшего бомбардира [Квинси] Промеса (лидирует в списке бомбардиров РФПЛ с 14 голами — прим. ТАСС), который все время делает так, как ему хочется. Нет коллективной игры, вот что самое главное, нет спартаковского духа, а откуда ему быть, если половина команды — иностранцы? Поэтому я хочу обратиться к руководству «Спартака», а не к футболистам, чтобы они разобрались, собрали своих профессионалов, спартаковских ветеранов футбола, чтобы на совете директоров дать прямую и четкую оценку состоянию «Спартака», ведь надо понять, почему команда выступает так неодинаково полезно, и не скрывать недостатки", — сказал Кавазашвили.

"Мне сегодня очень даже стыдно за то, что «Спартак» проиграл «Тосно», недооценив соперника, который находится на предпоследнем месте [в РФПЛ], — продолжил собеседник ТАСС. — В итоге мы будем 9 мая справлять финал Кубка России командами из Курска [Авангард] и Ленинградской области. Не хочу умалять достоинства этих команд, но мне стыдно за московские клубы, ведь в кубковых матчах в Испании, Италии, Англии мастерство зашкаливает, люди кладут свою голову, а у нас Кубок — это второстепенный член предложения. Для меня же еще со времен Советского Союза Кубок страны — это огромный трофей".

После поражения «Спартака» в полуфинале Кубка России главный тренер команды Массимо Каррера признался, что готов к отставке по результатам сезона. «Когда Каррера выиграл с командой, почти собранной [Дмитрием] Аленичевым (возглавлял „Спартак“ до августа 2016 года — прим. ТАСС), чемпионское звание, то он был хороший, а про Аленичева забыли. Сейчас вдруг Каррера плохой, так разберитесь, почему он из классного тренера стал плохим. Не знаю, что у них в конце чемпионата получится, потому что, боюсь, они в психологическом плане получили надлом», — заключил Кавазашвили.

До завершения чемпионата России осталось три тура, в которых «Спартак» сыграет на выезде с пермским «Амкаром» (29 апреля) и дома с «Ростовом» (5 мая) и московским «Динамо» (13 мая). Красно-белые являются действующими чемпионами России, однако уже по результатам следующего матча они могут потерять математические шансы защитить титул, если отставание «Спартака» от «Локомотива» по-прежнему будет составлять более пяти очков. При этом призеры РФПЛ получат право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а 4-я и 5-я команды чемпионата вместе с победителем Кубка станут участниками Лиги Европы.