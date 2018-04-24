Владелец «Ливерпуля» жаловался, что переплатил за Салаха

Трансфер египетского полузащитника обошелся «Ливерпулю» в 43 млн евро без учетов бонусов.

«Он жаловался: «Мы переплатили? Думаю, что переплатили». Я ответил, что угощу его обедом.

Теперь же можно сказать, что это была невероятная сделка. Проблема была в том, что к моменту, когда в наш клуб пришел Мончи, Салах уже хотел уйти. По контракту оставался всего год, так что если бы мы затянули, то не получили бы ничего.

Мохамед очень хотел вернуться в Премьер-Лигу, чтобы доказать свои способности в первую очередь самому себе. У него получилось», — цитирует Паллоту AS.

25-летний Салах в текущем сезоне провел за «Ливерпуль» 46 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 13 результативных передач.