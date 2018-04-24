Фальшивомонетчика из Волгограда спустя 15 лет задержали на Алтае

В Алтайском крае задержали 56-летнего мужчину, который более пятнадцати лет находился в розыске за сбыт крупной партии фальшивых долларов в Волгограде.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в 2003 году подозреваемый вместе со своими знакомыми привез и сбыл в Волгограде 358 поддельных 100-долларовых купюр США.

— Соучастники преступления были задержаны и осуждены, а мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск, — пояснили РИА34 в региональной полиции. — На днях беглеца взяли в Алтайском крае. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время он будет этапирован в Волгоград.

В отношении фальшивомонетчика ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение, перевозка и сбыт поддельных денег, совершенные организованной группой».

Из-за розыска обвиняемого его приостанавливали, а теперь оно снова будет возобновлено. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.