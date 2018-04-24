Сборная Академического выиграла «Весенний трейл на Калиновке»

22 апреля команда Akadem из екатеринбургского района Академический праздновала победу в командном зачете «Весеннего трейла на Калиновке». В соревнованиях по бегу на пересеченной местности участвовали 435 человек, в том числе семеро детей и 34 взрослых жителей Академического.

Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы, юные спортсмены от 3 до 13 лет преодолели 1,5 километра. Второе и третье места в своих возрастных категориях заняли академчанки Дарья Землянская и Дарья Голосова.

Среди 331 взрослого бегуна 10 километров с набором высоты 200 метров не смогли преодолеть 9 человек. Первым финишировал рекордсмен трассы Андрей Миняков, однако побить собственное достижение ему на этот раз не удалось. Среди представителей Академического самым быстрым стал Артем Новиков , пришедший к финишу десятым.

Бронзовую награду в категории 30-39 лет получила академчанка Наталья Игнатова

Всем, добравшимся до финиша вручили памятные медали забега.

По сумме результатов всех участников команд победа в коллективном зачете была присуждена сборной Академического района. Клуб Akadem стал обладателем памятного кубка.