Перед тестовым матчем на «Самара Арене» пройдет развлекательное шоу

Фанаты смогут посоревноваться с самарскими футболистами в сдаче норм ГТО, продемонстрировать класс в набивании мяча и «гигантском кикере», сделать селфи на фоне нового стадиона в компании Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм волка Забиваки™ и талисмана самарского футбольного клуба Крыса Лютика.

На площадках будут работать вокалисты молодежных групп «Карица», «Экватор», «Беллини», федерация Черлидинга и Государственный волжский русский народный хор.

Кроме того, болельщики примут участие в «пиксель-шоу». На сиденьях будут разложены цветные листы, подняв которые трибуны образуют флаг России.

Новой традицией на космической «Самара-Арене» станет акция «Пять секунд до матча». Обратный отсчет до свистка судьи в унисон с трибунами проведут ведущие и почетные гости.

В перерыве суперболельщица Самары Елизавета Леванова даст старт конкурсу на лучший костюм болельщика.

После окончания игры в небе над «Самарой Ареной» прогремит праздничный салют.