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Перед тестовым матчем на «Самара Арене» пройдет развлекательное шоу
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Перед тестовым матчем на «Самара Арене» пройдет развлекательное шоу 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Фанаты смогут посоревноваться с самарскими футболистами в сдаче норм ГТО, продемонстрировать класс в набивании мяча и «гигантском кикере», сделать селфи на фоне нового стадиона в компании Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм волка Забиваки™ и талисмана самарского футбольного клуба Крыса Лютика.
На площадках будут работать вокалисты молодежных групп «Карица», «Экватор», «Беллини», федерация Черлидинга и Государственный волжский русский народный хор.
Кроме того, болельщики примут участие в «пиксель-шоу». На сиденьях будут разложены цветные листы, подняв которые трибуны образуют флаг России.
Права первого удара по мячу удостоены заслуженные ветераны ПФК «КС» Андрей Каряка, Валерьян Панфилов и Равиль Аряпов.
Новой традицией на космической «Самара-Арене» станет акция «Пять секунд до матча». Обратный отсчет до свистка судьи в унисон с трибунами проведут ведущие и почетные гости.
В перерыве суперболельщица Самары Елизавета Леванова даст старт конкурсу на лучший костюм болельщика.
После окончания игры в небе над «Самарой Ареной» прогремит праздничный салют.
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