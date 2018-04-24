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Тестовый матч на «Самара Арене» откроют ветераны «Крыльев Советов»
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Тестовый матч на «Самара Арене» откроют ветераны «Крыльев Советов» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Право первого удара в тестовом матче на «Самаре Арене» доверили ветеранам «Крыльев Советов». Игру откроют футболисты трех поколений клуба. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
— Перед началом игры «Крылья Советов» — «Факел» 28 апреля Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов втроем ударят по мячу, — рассказали представители клуба.
Равиль Аряпов играл за «Крылья Советов» с 1967 по 1978 год и забил 105 голов в 361 встрече. Андрей Каряка в период с 2000 по 2005 год провел 155 игр и забил 56 голов. Валерьян Панфилов провел 413 игр за «Крылья Советов» с 1969 по 1982 год.
Билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене» поступили в продажу в понедельник, 23 апреля. Их полностью распродали за 5 часов.
Болельщиков довезут до стадиона на специальном общественном транспорте. Он начнет ходить за 3 часа до матча.
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