Тестовый матч на «Самара Арене» откроют ветераны «Крыльев Советов»

Право первого удара в тестовом матче на «Самаре Арене» доверили ветеранам «Крыльев Советов». Игру откроют футболисты трех поколений клуба. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Равиль Аряпов играл за «Крылья Советов» с 1967 по 1978 год и забил 105 голов в 361 встрече. Андрей Каряка в период с 2000 по 2005 год провел 155 игр и забил 56 голов. Валерьян Панфилов провел 413 игр за «Крылья Советов» с 1969 по 1982 год.

Билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене» поступили в продажу в понедельник, 23 апреля. Их полностью распродали за 5 часов.

Болельщиков довезут до стадиона на специальном общественном транспорте. Он начнет ходить за 3 часа до матча.