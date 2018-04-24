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Наингголан — про «Ливерпуль»: «Для большинства игроков „Ромы“ это будет главный матч в карьере»
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Наингголан — про «Ливерпуль»: «Для большинства игроков „Ромы“ это будет главный матч в карьере» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что его команду охватила одержимость Лигой чемпионов. По словам бельгийца, никто не верил, что римляне дойдут до стадии полуфинала. — Для большинства из нас это будет главный матч в карьере, — приводит пресс-служба УЕФА слова Наингголана. — Мы на ходу, нас охватила одержимость Лигой чемпионов, а задачи изменились… Никто не подозревал, что мы способны добиться в Европе такого успеха.
Напомним, сегодня, «Рома» проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», начало — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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