Наингголан — про «Ливерпуль»: «Для большинства игроков „Ромы“ это будет главный матч в карьере»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан отметил, что его команду охватила одержимость Лигой чемпионов. По словам бельгийца, никто не верил, что римляне дойдут до стадии полуфинала. — Для большинства из нас это будет главный матч в карьере, — приводит пресс-служба УЕФА слова Наингголана. — Мы на ходу, нас охватила одержимость Лигой чемпионов, а задачи изменились… Никто не подозревал, что мы способны добиться в Европе такого успеха. Напомним, сегодня, «Рома» проведет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», начало — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.