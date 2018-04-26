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Наингголан верит в выход «Ромы» в финал Лиги чемпионов
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Наингголан верит в выход «Ромы» в финал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не теряет надежд на возможную победу в противостоянии с «Ливерпулем» и выход в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мы хорошо начали игру, но потом допустили слишком много ошибок, мы очень многое позволили сопернику. Счет 5:0 был бы слишком крупным, а при счете 5:2 мы еще имеем надежду на финал, — заявил он в эфире HLN.
Бельгиец также отметил, что римляне помнят о том, как одолели «Барселону».
"Нам нужно собраться, как в игре с «Барселоной», и победить со счетом 3:0. Знаем, что это сложно, но мы уже так делали", — заключил полузащитник.
Напомним, что в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» одержал победу со счетом 5:2. Ответная игра состоится 2 мая в Риме.
Ранее СМИ стало известно, что «Рома» будет наказана проведением матча без болельщиков из-за беспорядков в Ливерпуле.
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