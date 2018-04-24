В 2017 году в Норвегии побит рекорд по сокращению иммиграции

Из 58 200 человек, иммигрировавших в Норвегию в 2017-м, 8 400 были гражданами Норвегии, а 49 800 — иностранцами. Как сообщает информационное агентство NTB, основная причина резкого сокращения иммиграции — уменьшение числа переселенцев из Сирии, пишет The Local. В 2017 году чистая миграция в Норвегию (разница между теми, кто переехал сюда и теми, кто выехал из страны) составила 21 300 человек. Это на 4 700 человек меньше, чем в 2016 году, показывают данные Статистического ведомства Норвегии. Самый высокий уровень эмиграции из Норвегии был зафиксирован в 2015, 2016 и 2017 годах. Однако в 2017 году число тех, кто уехал из страны, уменьшилось на 3900 и составило 36 800 человек. Из них 10 200 были норвежцами, а остальные — иностранцами.

Напомним, что Норвегия входит в тройку стран с лучшими условиями жизни для экспатов.