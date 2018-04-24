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Генменеджер «Ак Барса»: «На 90 процентов сохраним чемпионский состав»
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Генменеджер «Ак Барса»: «На 90 процентов сохраним чемпионский состав» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что руководство клуба намерено сохранить состав, выигравший в этом сезоне Кубок Гагарина. В финале казанцы обыграли ЦСКА, счет в серии — 4-1.
— Мы сохраним чемпионский состав на 90 процентов, — цитирует «Р-Спорт» Якубова. — Конечно, хотим оставить наших лидеров. У многих есть контракты, с другими будем вести переговоры. Это и Джастин Азеведо, и Эмиль Гарипов, Василий Токранов, Альберт Яруллин, другие игроки. Я сейчас не буду перечислять всех, но еще раз скажу, что у нас большое желание сохранить команду.
"Ак Барс" — чемпион! И это заслуженно // Кубок Татарина — 3 // Чемпионская раздевалка «Ак Барса». Видео
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