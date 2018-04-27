Александр Егоров: «Я тоже удалил бы Буффона»

— Вы понимаете, за что английский судья Майкл Оливер удалил Буффона? Что вратарь ему сказал?

— В Европе все намного легче и проще. Игрок выразил в подобной форме несогласие — арбитру такого агрессивного поведения достаточно для удаления. Можно сколько угодно до хрипоты спорить, был пенальти или нет. Формально — это 11-метровый удар. Но всем ясно, что в матче такого уровня пенальти на 90-й минуте должен быть железобетонный. Я понимаю Буффона. Понимаю его эмоции. Не знаю, как себя повел бы. Однако дело футболиста — играть в футбол, а судьи — оценивать эти эпизоды. Оливера никто не накажет за его решения, он поступил в соответствии с рекомендациями.

— Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что тут помог бы видеоарбитр. А чем? Ведь даже после многочисленных просмотров единого мнения нет.

— И с видеорефери споры не прекратились бы. В таких моментах они всегда будут.

— А вы удалили бы Буффона?

Полностью интервью Егорова — скоро в «СЭ»