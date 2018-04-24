Финал Кубка Англии рассудит арбитр, удаливший Буффона в матче ЛЧ

Арбитром на финальный матч Кубка Англии по футболу назначен Майкл Оливер , который судил скандальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и «Ювентусом». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Для меня большая гордость получить назначение на финал Кубка Англии. Забавно, что первый финал турнира, который я помню, — это решающий матч 1994 года, в котором тоже встречались "Манчестер Юнайтед" и «Челси».

24 года спустя я буду работать на матче этих команд в новом финале", — цитирует Оливера официальный сайт английской футбольной ассоциации (FA).