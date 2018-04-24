Ещё
Мария Шарапова рассказала о планах выступить на Олимпиаде-2020
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Шарапова рассказала о планах выступить на Олимпиаде-2020 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Мария Шарапова заявила, что может выступить на Олимпийских играх-2020 года в Токио. Также, россиянка ответила на вопрос о планах завершить спортивную карьеру. «Очень много ходило разговоров о моем участии на Олимпиаде в Японии. Некоторые даже считают, что я планирую принять участие на Олимпиаде в Токио, а некоторые говорят „нет“. Очень интересно наблюдать, когда люди говорят о тебе, когда ты еще сам даже не знаешь, как все будет. Я бы хотела выступить на Олимпийских играх, но я не знаю, произойдет ли это, и не хочу этого знать. Собираюсь просто продолжать работать. Я еще не решила для себя, когда завершу карьеру, но я всегда говорила, что хочу уйти на своих основаниях. Я говорю о достижениях. Когда ты побеждал на турнирах „Большого шлема“, то стремишься повторить это достижение. Я стремлюсь одерживать победы на большой сцене. Я знаю, какового это и хочу вновь испытать эти чувства», — сказала Шарапова. Напомним, Шарапова не смогла принять участие на Олимпиаде-2008 в Пекине из-за повреждения. В 2016 году российская спортсменка отбывала дисквалификацию и не смогла сыграть на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Vprognoze.ru: последние новости
France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста и тренера в сезоне 2017\18 «Уфа» заработает деньги на чемпионстве «Манчестер Сити» Арсен Венгер может продолжить карьеру в «ПСЖ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио14
Аршавин зажигает в Казахстане17
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение