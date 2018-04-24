Мария Шарапова рассказала о планах выступить на Олимпиаде-2020 

Мария Шарапова заявила, что может выступить на Олимпийских играх-2020 года в Токио. Также, россиянка ответила на вопрос о планах завершить спортивную карьеру. «Очень много ходило разговоров о моем участии на Олимпиаде в Японии. Некоторые даже считают, что я планирую принять участие на Олимпиаде в Токио, а некоторые говорят „нет“. Очень интересно наблюдать, когда люди говорят о тебе, когда ты еще сам даже не знаешь, как все будет. Я бы хотела выступить на Олимпийских играх, но я не знаю, произойдет ли это, и не хочу этого знать. Собираюсь просто продолжать работать. Я еще не решила для себя, когда завершу карьеру, но я всегда говорила, что хочу уйти на своих основаниях. Я говорю о достижениях. Когда ты побеждал на турнирах „Большого шлема“, то стремишься повторить это достижение. Я стремлюсь одерживать победы на большой сцене. Я знаю, какового это и хочу вновь испытать эти чувства», — сказала Шарапова. Напомним, Шарапова не смогла принять участие на Олимпиаде-2008 в Пекине из-за повреждения. В 2016 году российская спортсменка отбывала дисквалификацию и не смогла сыграть на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.