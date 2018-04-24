Томас Мюллер: «Бавария» в последний раз выиграла Лигу чемпионов пять лет назад, мы очень голодны

«У таких команд выиграть невероятно трудно, а класс их футболистов очень высок. Когда я был совсем юным, „Бавария“ регулярно встречалась с »Реалом» . У нашего клуба были и победы, и поражения. Но все матчи получались упорными и зрелищными. Конечно, обе команды относятся друг к другу с большим уважением.

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В полуфинале встречаются два гранда, а это всегда гарантирует высочайшее напряжение. Каждый понимает всю важность происходящего. Всё может решить любая мелочь, каждая ошибка… Напряжение чувствуется и на трибунах. Безусловно, мы не сдадимся до самого финального свистка, но то же вам скажет и каждый футболист соперников.

Ты всегда мотивирован и намерен выиграть следующий матч. Совершенно не имеет значения, что ты уже выигрывал Лигу чемпионов трижды, однажды или не побеждал ни разу. Ты просто хочешь превзойти соперника. Мы не выигрывали Лигу чемпионов последние пять лет, а потому сейчас очень голодны. Мы давно являемся профессионалами, но способны играть ещё очень долго, если сможем сохранять мотивацию", — цитирует форварда пресс-служба УЕФА

Матч «Бавария» — «Реал» состоится 25 апреля в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде.